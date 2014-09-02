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ضبط كمية من اللحوم الفاسدة في حملة أمنية بأسيوط

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ضبط كمية من اللحوم الفاسدة في حملة أمنية بأسيوط ضبط كمية من اللحوم الفاسدة في حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط إدارة مباحث بالاشتراك ومفتشي تموين الإدارة ومديريتي الطب البيطري والصحة بأسيوط من ضبط المدعو محمد . ب. ع المدير المسئول لمطعم هابي دولفين ومقيم شارع زاوية معوض الوليدية ثان أسيوط وبحوزته ( 48 ك لحوم ) عبارة عن عجل بتلو كامل بالكبد والكلاوى محظور ذبحة بناء على القرار الوزاري بشان حظر ذبح البتلو صغير الحجم حفاظا على الثروة الحيوانية والعجل المضبوط ليس به اى أختام حيث انه مذبو​​ح خارج المجازر الحكومية.

حيث تم ضبط المدعو محمد . ظ. ع المدير المسئول لمحل بيتزا حنين الكائن بميدان المجذوب أول أسيوط، ومقيم بناحية المعصرة مركز الفتح بحوزته 58 كم من ألكبد واللحوم المفرومة وكفتة الفراخ واقر اللجنة البيطرية أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى .

وتم ضبط المدعو محمود . أ. أ المدير المسئول لمحل الحسن والحسين للحوم والمجمدات، والكائن بمنطقة جسر السلطان بجوار الشيخ على عبد الدايم ومقيم شارع جسر السلطان أول أسيوط، بحوزته 51 كم من قطع لحوم مجمدة وقطع الفراخ والكبد والكلاوى المستورة وهمبرجر واقر اللجنة البيطرية أن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

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