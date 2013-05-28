ماذا تضعين على وجهك قبل مساحيق التجميل؟

من الضروريّ أن تحضّري وجهك قبل وضع مساحيق التجميل، من أجل حماية بشرتك، وكي يدوم المكياج. قد يؤدّي استخدام مساحيق التجميل يوميّاً إلى شيخوخة البشرة، كما أنّه قد يؤدّي إلى بروز تهيّجات واحمرار على البشرة. اغسلي يديك جيّداً، وابدئي بالتحضير.

أوّلاً عليك أن تبدئي بالمنظّف؛ وإن كانت بشرتك عادية أو جافة استعملي غسولاً من دون كحول.

إن كانت بشرتك زيتيّة فاحرصي على اختيار غسول خالٍ من الزيوت.

أمّا إن كان لدى بشرتك قابليّة لإظهار البثور، فمن الأفضل أن تختاري غسولاً فيه "بيروكسيد البنزويل" أو "أكسيد الساليسيليك".

ويأتي المرطّب في المرحلة الأخيرة، فهو يُعطي بشرتك لمعاناً صحيّاً بفضل الحماية التي يقدّمها ومضادات الشيخوخة التي يتضمّنها.

بقي لديك خطوة واحدة، قبل أن تصبح بشرتك جاهزة لمساحيق التجميل، وهي "البرايمر" الذي يعمل كمثبّت للمكياج لجعله يدوم أكثر.

يُمكن مزج البرايمر مع مسحوق الأساس، لتحرصي على أن تبدو بشرتك خالية من الشوائب قبل وضع المكياج.