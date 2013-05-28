أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

ماذا تضعين على وجهك قبل مساحيق التجميل؟

Google+ Print
ماذا تضعين على وجهك قبل مساحيق التجميل؟ ماذا تضعين على وجهك قبل مساحيق التجميل؟

من الضروريّ أن تحضّري وجهك قبل وضع مساحيق التجميل، من أجل حماية بشرتك، وكي يدوم المكياج. قد يؤدّي استخدام مساحيق التجميل يوميّاً إلى شيخوخة البشرة، كما أنّه قد يؤدّي إلى بروز تهيّجات واحمرار على البشرة. اغسلي يديك جيّداً، وابدئي بالتحضير.
أوّلاً عليك أن تبدئي بالمنظّف؛ وإن كانت بشرتك عادية أو جافة استعملي غسولاً من دون كحول.
إن كانت بشرتك زيتيّة فاحرصي على اختيار غسول خالٍ من الزيوت.
أمّا إن كان لدى بشرتك قابليّة لإظهار البثور، فمن الأفضل أن تختاري غسولاً فيه "بيروكسيد البنزويل" أو "أكسيد الساليسيليك".
ويأتي المرطّب في المرحلة الأخيرة، فهو يُعطي بشرتك لمعاناً صحيّاً بفضل الحماية التي يقدّمها ومضادات الشيخوخة التي يتضمّنها.
بقي لديك خطوة واحدة، قبل أن تصبح بشرتك جاهزة لمساحيق التجميل، وهي "البرايمر" الذي يعمل كمثبّت للمكياج لجعله يدوم أكثر.
يُمكن مزج البرايمر مع مسحوق الأساس، لتحرصي على أن تبدو بشرتك خالية من الشوائب قبل وضع المكياج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي