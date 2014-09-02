بركات يوضح لماذا لم يحترف مع أبو تريكة وجمعة في أوروبا؟

فاز الجيل الذهبي للأهلي والكرة المصرية الذي ضم لاعبين كبار مثل محمد بركات ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة بالعديد من البطولات المحلية والدولية، ولكنه لم يخرج للاحتراف في أوروبا عكس الجيل الحالي.

وشهد عام 2014 طفرة شديدة في احتراف المصريين بالدوريات الأوروبية، حيث يتواجد 10 لاعبين في البرتغال، و2 في سويسرا، وثلاثة في إنجلترا، ومحترف وحيد في إيطاليا.

وكشف بركات عبر برنامجه الإذاعي: "جيلنا الذي يضم أبو تريكة وجمعة لم يتوافر لديه طموح اللعب في أوروبا، لأن شخصيتنا لا تتكيف مع أجواء الغربة".

وأضاف الزئبقي "اكتفى هذا الجيل بتجارب قصيرة المدى مع الأندية العربية، حيث رحلت عن الإسماعيلي إلى أهلي جدة بسبب الظروف المالية الصعبة للنادي".

وأتم "أبو تريكة ووائل جمعة لعبا ستة أشهر مع السيلية القطري وبني ياس الإماراتي، وكذلك عماد النحاس لم يبق فترة طويلة مع النصر السعودي".