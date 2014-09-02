خالد قمر: أفضل مهاجم في مصر؟ عمرو جمال

يرى خالد قمر لاعب الزمالك أن عمرو جمال نجم الأهلي هو أفضل مهاجم في مصر حاليا، رغم المنافسة بينهما للوصول للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

وسافر الثنائي يوم الثلاثاء إلى السنغال مع منتخب مصر، استعدادا لمواجهة أسواد التيرانجا يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وأثناء تكريمه من الجمعية المصرية للاعبين المحترفين بعد اختياره ضمن فريق الدوري الموسم الماضي، وجه مقدم الحفل سؤالا إلى قمر حول من يراه أفضل مهاجم في مصر.

وقال خالد قمر: "في الحقيقة لو بيدي الأمر وكنت أختار أفضل مهاجم في مصر، لاتجهت إلى عمرو جمال".

وكان خالد قمر قد انتقل من اتحاد الشرطة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب قمر مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، لكنه عجز عن التسجيل أمام فيتا كلوب الأنجولي ثم الهلال السوداني.

فيما سجل عمرو جمال هدفه الدولي الأول في مباراة ودية لمنتخب مصر أمام كينيا، استعدادا لمواجهتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.