أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خالد قمر: أفضل مهاجم في مصر؟ عمرو جمال

Google+ Print
خالد قمر: أفضل مهاجم في مصر؟ عمرو جمال خالد قمر: أفضل مهاجم في مصر؟ عمرو جمال

يرى خالد قمر لاعب الزمالك أن عمرو جمال نجم الأهلي هو أفضل مهاجم في حاليا، رغم المنافسة بينهما للوصول للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

وسافر الثنائي يوم الثلاثاء إلى السنغال مع منتخب مصر، استعدادا لمواجهة أسواد التيرانجا يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وأثناء تكريمه من الجمعية المصرية للاعبين المحترفين بعد اختياره ضمن فريق الدوري الموسم الماضي، وجه مقدم الحفل سؤالا إلى قمر حول من يراه أفضل مهاجم في مصر.

وقال خالد قمر: "في الحقيقة لو بيدي الأمر وكنت أختار أفضل مهاجم في مصر، لاتجهت إلى عمرو جمال".

وكان خالد قمر قد انتقل من اتحاد الشرطة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب قمر مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، لكنه عجز عن التسجيل أمام فيتا كلوب الأنجولي ثم الهلال السوداني.

فيما سجل عمرو جمال هدفه الدولي الأول في مباراة ودية لمنتخب مصر أمام كينيا، استعدادا لمواجهتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل

ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل