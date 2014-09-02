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نصائح مفيدة لبشرة جذابة وعيون آمنة

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نصائح مفيدة لبشرة جذابة وعيون آمنة نصائح مفيدة لبشرة جذابة وعيون آمنة

الثلاثاء 02-09-2014 16:24

تؤكد الدكتورة عهود عبدالعزيز عويضة، عضو مجلس إدارة الجمعية لطب العيون، على أهمية مستحضرات التجميل في إظهار جمال المرأة العربية التي لطالما اشتهرت بجاذبيتها وسحر عينيها ذات اللون الأسود، لكنها تحذر في نفس الوقت من استخدامات مستحضرات التجميل التي قد تكون خاطئة في بعض الأحيان.
وتعلق د. عويضة على هذا الأمر قائلة: "إن الاستخدام الخاطئ لمنتجات التجميل والتخزين السيئ قد يكون سبباً في انتشار الميكروبات والجراثيم المؤذية للبشرة عموماً ولصحة النظر بشكل خاص".

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لذلك فقد قامت د. عويضة بالكشف عن 6 نصائح هامة للجمع بين جاذبية الإطلالة وصحة العين، وهذه النصائح هي:

1.الخصوصية: عليك ألا تستخدمي مستحضرات التجميل الخاصة بالآخرين وألا تسمحي للآخرين باستخدام مستحضرات التجميل الخاصة بك، فاستخدام منتجات التجميل لأكثر من شخص قد يكون سبباً أساسياً في التهاب العيون.
2.جددي ماكياجك: بعض مستحضرات التجميل قد تكون مدة صلاحيتها سنتين أو ثلاث، ولكن مدة الصلاحية بعد فتح العبوة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، لذا عليك بالتخلص منها بعد انتهاء المدة المحددة حتى وإن لم نتنهِ العبوة وصلاحيتها لازالت سارية.
3.ضعي مساحيق التجميل في درجة حرارة الغرفة العادية بعيداً عن الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة.
4.التزمي بوظيفة أقلام التجميل، فلا تستخدمي أقلام العيون على الشفاه أو العكس، فالخلط بين وظائف الأقلام قد يكون سبباً رئيسياً في انتقال البكتيريا والالتهابات.
5.تخلصي من المستحضرات الجافة كالماسكارا والآي لاينر، ولا تحاولي ترطيبها بالماء أو اللعاب فذلك سيجعلها بيئة خصبة للميكروبات.
6.تأكدي من خلو أقلام الكحل من مادة الرصاص قبل شرائها، فالرصاص قد يسبب العمى أو التسمم بالرصاص، لذا اقرئي مكونات قلم الكحل أولاً لمعرفة ما إذا كان يحتوي على الرصاص في مكوناته أم لا، وأفضل الأقلام هي المصرح بها من هيئة الغذاء والدواء العالمية.

 

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