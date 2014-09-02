فضائح الأكاذيب الجماليّة للنجمات

تنتشر الأكاذيب الجمالية في المجلات والمواقع الألكترونيّة، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاهير. وغالباً ما تنشر النجمات صورهنّ وكأنهنّ لا تضعن المكياج. إنّما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، فالنجمة تكون قد وضعت مكياجاً استراتيجياً، الذي يأخد الكثير من الوقت والاهتمام، للحصول على إطلالة تبدو للوهلة الأولى خالية من المكياج. لذلك موقع "سيدتي نت" يكشف لك أكثريّة الأكاذيب الجماليّة التي تعتمدها النجمات.

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Lady Gaga: كذبة الظهور بدون مكياج

تظهر ليدي غاغا على غلاف المجلات وكأنّها لا تضع المكياج. لكنها أوضحت في مقابلة لها إنّ الحصول على هذه الإطلالة ليس بسيطاً، والفكرة من ذلك هي أن يبدو كلّ شيء طبيعيّاً، وتعترف غاغا: "كلّ ما ترونه على غلاف المجلّات مصطنع"!

Erika Schwartz: كذبة الشعر الطبيعي

معظم النجمات ينكرن استخدامهنّ خصلات الشعر المستعار. وكأنهنّ ولدن بشعر يتميز بالكثافة، اللمعان، والسرعة في النموّ. ولكن الحقيقة أن الإطلالات التي نراها على السجادة الحمراء هي نتيجة لساعات من التصميم المهني والمنتجات التي لا تحصى.

Alicia Silverstone : خدعة النظام الغذائي

أليسيا سيلفرستون هي واحدة من بين العديد من النباتيين في هوليوود، وتقول " إنّ اتّباع نظام غذائي نباتي يجعل البشرة أكثر توهّجاً".

لكن تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الأشخاص يناسبهم اتّباع نظام غذائي نباتي للشعور بالحيويّة كلّ صباح، ولكن البعض الآخر بالعكس. لذلك على كلّ سيدة أن تكتشف النظام الغذائي الخاصّ بها، الذي يمنح بشرتها التغذية اللازمة.

بيونسي: كذبة خسارة الوزن

تقول بيونسي إنّها لم تتناول سوى السوائل لمدة 14 يوماً لخسارة الوزن، قبل تصوير فيلمها "فتيات الأحلام". وبالرغم من أنّ السوائل هي وسيلة مهمّة لخسارة الوزن. لكن من المهم أن نعرف أن ليس كلّ السوائل متساوية، إذ أنّ السوائل التي هي على أساس الفاكهة، قد تسبب زيادة في الوزن.

تتعدّد أكاذيب النجمات لإخفاء حقيقة العمليات الجراحية وأدوات التجميل، لكن الحقيقة أنّ وراء هذا الجمال ساعات وأشهر طويلة من العناية المستمرّة بالبشرة والشعر، كما الجسم.

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