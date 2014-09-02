أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إكسسواراتك بالذهبي في السهرات الساحرة

Google+ Print
إكسسواراتك بالذهبي في السهرات الساحرة إكسسواراتك بالذهبي في السهرات الساحرة

الثلاثاء 02-09-2014 08:26

تلجأ السيدات دائماً إلى اختيار الإكسسوارات الذهبية في معظم إطلالاتهن، وربما يعود السبب لسهولة تنسيق هذه إكسسوارات مع جميع الألوان والتصاميم، كما تعد الإكسسوارات الذهبية الأنسب لإطلالتك في السهرات، وفي هذا الموضوع سنعرض لك أجمل الإكسسوارات الذهبية في الأسواق لتختاري منها ما يناسب إطلالتك.

الحقيبة الذهبية الصغيرة للسهرة واحدة من أهم القطع التي يجب أن لا تستغني عنها، إذ ستكون مفيدة ويمكن أن ترتديها في إطلالات متعددة، ويمكن أن نقول نفس الشيء عن الحذاء الذهبي أيضاً، كما يعد اللون الذهبي غالباً خياراً اعتيادياً فلا تترددي في اختيار تصاميم متجددة وغريبة كتصاميم ماركة "Charlotte Olympia" الخارجة عن المألوف.

وبعيداً عن الحذاء والحقيبة سيضيف العقد الذهبي البارز إشراقة وفخامة لإطلالتك، وقد اخترنا لك عدداً منها بتصاميم مختلفة، مثل: قلادة Alexander McQueen بشكل الفراشة التي ستناسب إطلالاتك النهارية والمسائية.

كوني متأكدة أن الإكسسوارات الذهبية تستحق كل قرش استثمرته فيها فلا تترددي في اختيار الأجمل منها لتكملي به إطلالتك.

شاهدي اختيارات "سيِّدتي"، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟
 

سيعجبك أيضاً:

 

أجمل 20 نظّارة شمسيّة لهذا الموسم

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي