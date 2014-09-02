إكسسواراتك بالذهبي في السهرات الساحرة

تلجأ السيدات دائماً إلى اختيار الإكسسوارات الذهبية في معظم إطلالاتهن، وربما يعود السبب لسهولة تنسيق هذه إكسسوارات مع جميع الألوان والتصاميم، كما تعد الإكسسوارات الذهبية الأنسب لإطلالتك في السهرات، وفي هذا الموضوع سنعرض لك أجمل الإكسسوارات الذهبية في الأسواق لتختاري منها ما يناسب إطلالتك.

الحقيبة الذهبية الصغيرة للسهرة واحدة من أهم القطع التي يجب أن لا تستغني عنها، إذ ستكون مفيدة ويمكن أن ترتديها في إطلالات متعددة، ويمكن أن نقول نفس الشيء عن الحذاء الذهبي أيضاً، كما يعد اللون الذهبي غالباً خياراً اعتيادياً فلا تترددي في اختيار تصاميم متجددة وغريبة كتصاميم ماركة "Charlotte Olympia" الخارجة عن المألوف.

وبعيداً عن الحذاء والحقيبة سيضيف العقد الذهبي البارز إشراقة وفخامة لإطلالتك، وقد اخترنا لك عدداً منها بتصاميم مختلفة، مثل: قلادة Alexander McQueen بشكل الفراشة التي ستناسب إطلالاتك النهارية والمسائية.

كوني متأكدة أن الإكسسوارات الذهبية تستحق كل قرش استثمرته فيها فلا تترددي في اختيار الأجمل منها لتكملي به إطلالتك.

شاهدي اختيارات "سيِّدتي"، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟



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