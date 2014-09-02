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ديمة بياعة جريئة بإطلالتها، لكن ما رأيك بأناقتها؟!

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ديمة بياعة جريئة بإطلالتها، لكن ما رأيك بأناقتها؟! ديمة بياعة جريئة بإطلالتها، لكن ما رأيك بأناقتها؟!

الثلاثاء 02-09-2014 15:27

ثمّة بعض النجمات الجريئات اللواتي لا يقفن عند حدود معيّنة في أساليبهنّ المعاصرة، إذ يصلن حدّ المبالغة أو التطرّف أحياناً. ونظراً إلى كونهنّ مشهورات، فإنّ الأضواء تُسلّط عليهنّ بشكل أكبر. وفي العادة، ينطبق هذا الموضوع على النجمات العالميّات، وكذلك على نجمات عربيات أيضاً؛ ومن بين هؤلاء النجمات ديمة بياعة.

تمتلك ديمة أسلوباً مختلفاً كليّاً في الموضة؛ فهي جريئة، ولا تخشى تجربة كلّ جديد ومعاصر؛ وخياراتها في الأزياء دائماً غريبة، وفيها لمسات من التميّز، من ناحية الألوان أو القصّات أو الاكسسوارات التي تختارها. ومؤخراً، لاحظنا تسريحات شعرها المبتكرة، التي تتطلّب الكثير من الجرأة لتنفيذها، في ظلّ حلق الشعر من جانب واحد، أو صباغته باللون الأزرق أو غيره من الألوان الغريبة. وخيارات بياعة في الأزياء تتماشى مع خياراتها في الجمال، حيث نراها أحياناً بإطلالة شبابيّة بالجينز مع قميص قطنيّ ملوّن، وأحياناً نراها في فساتين قصيرة ذات قصّات مبتكرة، وأحيانا تختار اللوك الشرقي التقليديّ، مع إضافاتها الخاصّة ولمساتها المميّزة ـ بالتأكيد. أمّا اكسواراتها فهي الأكثر جنوناً في الإطلالات. ومؤخّراً، كانت قد وضعت صورة على حسابها على "إنستغرام"، ارتدت فيها حذاءً بألوان مختلفة في كلّ قدم، حيث لا تجرؤ كثيرات على فعل ذلك!

شاهدي صور ديمة، وأخبرينا رأيك بأسلوبها في الموضة. أتعتقدين أنّها تبالغ قليلاً أم هي جريئة فقط ومختلفة؟!

 

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