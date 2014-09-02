إطلالات خريفية على خطى Street Style

يتمتع حضور أسابيع الموضة بحس عالٍ من الأناقة فتتجه لهم عدسات المصورين وأنظار الحضور، ونحرص بدورنا على مشاهدة ما يرتدونه لننقل لك أجمل الإطلالات أولاً بأول، وقد طغى الستايل الخريفي المميز على إطلالات Street Style في الفترة الماضية، وأعجبنا بالتنسيقات العصرية المبتكرة التي شاهدناها هناك.

لا يتردد جمهور الموضة في اختيار التصاميم الغريبة والقصات المميزة في إطلالاتهم، وربما هذا ما يجذبنا لها عوضاً عن ألوانها الجذابة والمتنوعة، ومع الأجواء الباردة نوعاً ما شاهدنا عدداً من المعاطف الواسعة بالتحديد، والتي زُيّنت بألوان عصرية رائعة، وإن أردت الحصول على لوك مميز ومختلف ارتدي جاكيتك أو معطفك فوق الأكتاف كما ظهر في عدد كبير من الإطلالات أعلاه.

ننصحك بأن تجربي قصات وألوان مختلفة عن ما ترتدينه غالباً لتكتشفي بالتدريج ما يناسبك وما يجب أن تتجنبيه، فلابد من التجربة لتعرفي ذلك.

شاهدي الصور وأخبرينا برأيك.



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