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محافظ الجيزة: استعداد تام لاستقبال العام الدراسي وجولات ميدانية لرصد السلبيات وعلاجها

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محافظ الجيزة: استعداد تام لاستقبال العام الدراسي وجولات ميدانية لرصد السلبيات وعلاجها محافظ الجيزة: استعداد تام لاستقبال العام الدراسي وجولات ميدانية لرصد السلبيات وعلاجها

ارشيفية

استعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث قامت المديرية بإجراء كافة أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي والمعامل والورش وتوفير الكتب لكافة المراحل التعليمية، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الأمن بالإدارات التعليمية لتكثيف العمل الأمني لتأمين سلامة الطلاب والمنشأت التعليمية وجميع العاملين بها.

وشدد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة عقب تلقيه تقريرا من هشام السنجري مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن الاستعدادات النهائية بالالتزام برفع تقارير أسبوعية عن الزيارات الميدانية لمديري الإدارات التعليمية على المدارس وإبراز أوجه السلبيات والإيجابيات والوقوف على السلبيات لإزالة المعوقات التي تعوق العمل بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية للمعلمين عن طريق التوجيه العام للتخصصات المختلفة بالمدارس الفنية علاوة على ذلك الاهتمام بنظافة المدارس والبيئة المحيطة بها.

من جانبه، أكد السنجرى أنه تم إعداد الجداول المدرسية وسجلات شئون الطلاب والإعلان عن الأنشطة والمسابقات المدرسية وتم توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئات التدريس بالمدارس.

وقال إنه تم إضافة عدد من التخصصات بالتعليم الفني بمدارس البرمبل الثانوية الصناعية ومدرسة جيزة للغزل والنسيج للتعليم والتدريب المزدوج وفصول ملحقة للتخصصات الصناعية نظام الثلاث سنوات بمدرسة الحوامدية للتعليم والتدريب المزدوج.

 

 

أ ش أ

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