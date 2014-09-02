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المنتخب الوطني يغادر إلى العاصمة السنغالية “داكار” استعدادا لبدء مشوار التصفيات الإفريقية

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المنتخب الوطني يغادر إلى العاصمة السنغالية “داكار” استعدادا لبدء مشوار التصفيات الإفريقية المنتخب الوطني يغادر إلى العاصمة السنغالية “داكار” استعدادا لبدء مشوار التصفيات الإفريقية

غادرت بعثة الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة، متجهة إلى العاصمة السنغالية “داكار” على متن طائرة خاصة، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب السنغال يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2015 بالمغرب.

ويترأس بعثة المنتخب، حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتضم الجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة شوقي غريب، بجانب 27 لاعبا وهم “عصام الحضري، أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أمير عبد الحميد، شوقي السعيد، أحمد سعيد (أوكا)، مؤمن زكريا، خالد قمر، هاني العجيزي، حازم إمام، عمر جابر، حسام غالي، صبري رحيل، حسني عبد ربه، إبراهيم عبد الخالق، عمرو جمال، أحمد فتحي، محمود عبد الرازق (شيكابالا)، أحمد حجازي، محمد صلاح، أحمد المحمدي، محمد النني، أحمد حمودي، محمود عبد المنعم (كهربا)، صالح جمعة، علي غزال، أحمد حسن كوكا”.. ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة 9 ساعات، مع الانتظار لمدة ساعة واحدة “ترانزيت” في تونس.

من جهته، أعرب حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة، عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على الخروج بنتيجة طيبة من مباراة السنغال، وتقديم أداء مميز يرضي طموحات جماهير الكرة المصرية.. كما حرص فريد على تسهيل مهمة الاعلاميين المرافقين للبعثة.

أ ش أ

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