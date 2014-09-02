أبل تحقق في ثغرة iCloud بعد فضيحة تسريبات صور مشاهير هوليوود

ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني أن شركة «آبل» Apple الأمريكية للإلكترونيات، غير قادرة على تقديم أي ضمانات بعد سرقة صور المشاهير من قبل قراصنة الكمبيوتر، وسط تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في المسألة.

وأوضح الموقع أن بعد فضيحة انتشار صور «عارية» لمشاهير هوليوود، كشفت شركة «أبل» أنها تُحقق بجدية في الخلل الموجود في إحدى الوظائف بخدمة «آي كلاود» iCloud لتخزين البيانات، التي يعتقد أنها ساعدت القراصنة في سرقة صور وفيديوهات غير لائقة لحوالي 101 شخصية من مشاهير هوليوود.

وقالت «أبل» في تصريح لموقع «ريكود»: «نحن نأخذ خصوصية المستخدم بجدية بالغة ونقوم بالتحقيق بفعالية بهذه التقارير».

> وأفاد الموقع بأن قائمة المشاهير الذين تم اختراق حساباتهم على شبكة الإنترنت تم نشرها، كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا أكد فيه على جدية التحقيق الذي يجريه.

وقال الموقع إن التقارير لم تؤكد بشكل قاطع أن الصور المسربة جاءت من خدمة «آي كلاود» فعلا، إلا أن بعض الخبراء أشاروا إلى استخدام المخترقين لأداة تدعى iBrute تتيح اختبار مجموعة كبيرة من كلمات المرور على خدمة «آبل» Fine My iPhone حتى تنجح إحدى كلمات المرور، ومنها يستطيع المخترق الوصول إلى كلمات مرور «آي كلاود» والوصول إلى الصور وغير ذلك من البيانات المخزنة في حساب المستخدم الذي تم اختراقه.

وأشار الموقع إلى أن الممثلة الأمريكية، كريستين دانست، هاجمت خدمة «آي كلاود»، وشركة «أبل»، بعد أن سربت صورها وهي «عارية» على الإنترنت، عبر رسالة ساخرة من خلال حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، قائلة: «شكرا آي كلاود».



> ولفت الموقع إلى أن خدمة «آي كلاود» بدأت في أكتوبر 2011، وبلغ عدد مستخدميها حول العالم حوالي 320 مليون حساب.