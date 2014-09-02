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أبل تحقق في ثغرة iCloud بعد فضيحة تسريبات صور مشاهير هوليوود

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ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني أن شركة «آبل» Apple الأمريكية للإلكترونيات، غير قادرة على تقديم أي ضمانات بعد سرقة صور المشاهير من قبل قراصنة الكمبيوتر، وسط تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في المسألة.

A flaw in the 'Find My iPhone' function of Apple's iCloud service may have helped a hacker to steal nude photos of Jennifer Lawrence and '100 other celebrities', it today emerged

وأوضح الموقع أن بعد فضيحة انتشار صور «عارية» لمشاهير هوليوود، كشفت شركة «أبل» أنها تُحقق بجدية في الخلل الموجود في إحدى الوظائف بخدمة «آي كلاود» iCloud لتخزين البيانات، التي يعتقد أنها ساعدت القراصنة في سرقة صور وفيديوهات غير لائقة لحوالي 101 شخصية من مشاهير هوليوود.

Jennifer Lawrence was the victim of a hacker who posted more than 60 revealing images of the actress online

وقالت «أبل» في تصريح لموقع «ريكود»: «نحن نأخذ خصوصية المستخدم بجدية بالغة ونقوم بالتحقيق بفعالية بهذه التقارير».
> وأفاد الموقع بأن قائمة المشاهير الذين تم اختراق حساباتهم على الإنترنت تم نشرها، كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا أكد فيه على جدية التحقيق الذي يجريه.

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وقال الموقع إن التقارير لم تؤكد بشكل قاطع أن الصور المسربة جاءت من خدمة «آي كلاود» فعلا، إلا أن بعض الخبراء أشاروا إلى استخدام المخترقين لأداة تدعى iBrute تتيح اختبار مجموعة كبيرة من كلمات المرور على خدمة «آبل» Fine My iPhone حتى تنجح إحدى كلمات المرور، ومنها يستطيع المخترق الوصول إلى كلمات مرور «آي كلاود» والوصول إلى الصور وغير ذلك من البيانات المخزنة في حساب المستخدم الذي تم اختراقه.

The hacker published what he or she claimed were naked photographs of Kate Upton (pictured) Upton's attorney called the photos of his client 'an outrageous violation' of privacy

وأشار الموقع إلى أن الممثلة الأمريكية، كريستين دانست، هاجمت خدمة «آي كلاود»، وشركة «أبل»، بعد أن سربت صورها وهي «عارية» على الإنترنت، عبر رسالة ساخرة من خلال حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، قائلة: «شكرا آي كلاود».

Hacked: Mary Elizabeth Winstead tweeted that nude photographs of her were taken with her husband 'years ago in the privacy of our home'
> ولفت الموقع إلى أن خدمة «آي كلاود» بدأت في أكتوبر 2011، وبلغ عدد مستخدميها حول العالم حوالي 320 مليون حساب.

Comment: Mary Elizabeth Winstead took to Twitter to speak about her nude leaked photos

The hacking victim also offered support for other celebrities whose nude photos were leaked

Spiderman star Kirsten Dunst tweeted 'Thank you iCloud' along with icons representing a slice of pizza and a pile of poo on Monday, the day after naked photos of the star were published online

A flaw in the 'Find My iPhone' function of Apple's iCloud service may have helped a hacker to steal nude photos of Jennifer Lawrence and '100 other celebrities', it today emerged

The flaw was spotted by The Next Web on Github (screengrab pictured). Brute force, also known as brute force cracking, is a trial-and-error method used by to get plain-text passwords from encrypted data. It was live for two days before Apple patched the vulnerability

One of the women named as an alleged victim - but who has not had any of her supposedly nude photographs leaked - was Cara Delevingne

The hacker also claimed to have posted nude images of Kirsten Dunst

iCloud secures data by encrypting it when it is sent over the web, storing it in an encrypted format when kept on server, and using secure tokens for authentication (explained above). This suggests the hackers were able to obtain the login credentials of the accounts, and pretend to be the user, in order to bypass this encryption

Yesterday, Perez Hilton apologied on Twitter for posting some of the naked photos of Lawrence on his blog. The celebrity blogger, who has since deleted the photos, told his followers: 'I acted in haste to get the post up'

List: The names of the hacker's alleged victims appeared in this list

List: The names of the hacker's alleged victims appeared in this list

List: The names of the hacker's alleged victims appeared in this list

Denial: Victoria Justice said on Twitter that nude photos which claim to show her are fake

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