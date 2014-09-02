الأهلية الخيرية الثانوية تنضم لمدارس الشارقة الخاصة

دشن الدكتور عارف الشيخ رئيس مجلس أمناء المدارس الأهلية الخيرية نيابة عن معالي جمعة الماجد مبنى الثانوية الجديد في منطقة القادسية بالشارقة، لتنضم بذلك المدارس الأهلية إلى منظومة المدارس الخاصة بالإمارة.

وشكر الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية الخيرية في الدولة الجهات الداعمة للمدرسة، وذكر أن افتتاح مدرسة ثالثة في الشارقة تخدم المرحلة الثانوية جاء بناء على رؤية مؤسس المدارس الأهلية الخيرية معالي جمعه الماجد في توفير فرص التعليم للجميع دون تمييز، ومع عدم قدرة الفرع الرئيسي في دبي على استيعاب الأعداد المتزايدة من أبنائنا الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية، حيث رأت إدارة المدارس الأهلية الخيرية التوسع بافتتاح فرع جديد لها في الشارقة.

وتتكون المدرسة بفرعها الجديد بحسب الدكتور فرحات من تسعة عشر فصلاً، منها عشرة فصول للبنات وتسعة فصول للبنين، وعدد طلابها سبعمائة طالب وطالبة تقريباً، وعدد المدرسين ثلاثون مدرساً ومدرسة، وعدد أعضاء الهيئة الإدارية عشرة أعضاء.

وذكر أن العمل من أجل تجهيز المبنى أخذ وقتاً وجهداً، ونتيجة لتضافر الجهود كانت المدرسة جاهزة لاستقبال الدفعة الأولى من الطلبة، لافتاً إلى أنه تم استغلال مبنى مدرسة الرميصاء التأسيسية حلقة ثانية وهي مدرسة حكومية تم إحلالها وإعادة بنائها لتكون صرحاً علمياً يضاف إلى المدارس الأهلية الخيرية في الدولة، موضحاً أنه تم إجراء صيانة عامة للمبنى إضافة إلى الأصباغ بتكلفة وصلت إلى 700 ألف درهم، وتشغيل أجهزة إنذارات داخل الفصول وتصميم الدفاع المدني لخرائط وتركيب صمامات حديثة.

وقال خالد إسماعيل مدير المدرسة إن المدرسة تتبع أساليب تدريسية تختلف عن الطرق التقليدية، حيث تعمل ضمن مجموعات غير متجانسة تجمع بين الطالب المتفوق والمتوسط والعادي، كي يتمكن كل طالب من الاستفادة من الآخرين، وسيتم التركيز على منظومة القيم والأخلاق وبناء الشخصية السلمية. وشهد الحفل الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، ورؤساء الأقسام بمجموعة جمعة الماجد ورئيس مجلس الآباء بالمدارس حمدان كشاري واندي ريبلاي مدير إقليمي في البنك البريطاني وناهد الصوالحي مديرة البنك البريطاني بالشارقة ومديرو المدارس الأهلية والهيئات التعليمية ولفيف من أولياء أمور الطلبة الذين شكروا بدورهم معالي مؤسس المدارس على حل مشكلة الطلبة لإكمال تعليمهم الثانوي.