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وزير الرياضة لمجدي عبد الغني: أنا زملكاوي.. ولم أكن أحبك كلاعب

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وزير الرياضة لمجدي عبد الغني: أنا زملكاوي.. ولم أكن أحبك كلاعب وزير الرياضة لمجدي عبد الغني: أنا زملكاوي.. ولم أكن أحبك كلاعب

مازح خالد عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الرياضة، مجدي عبد الغني النجم المصري الذي كان لامعا مع الأهلي ومنتخب مصر.

وجاء ذلك خلال حفل الجمعية المصرية للاعبين المحترفين والتي يترأسها عبد الغني نفسه، لتكريم الأفضل في الموسم الماضي.

فكشف خالد عبد العزيز عن كونه مشجعا لنادي الزمالك ويشجعه منذ كان شابا.

وأوضح "أنا زملكاوي، وحين رأيت مجدي عبد الغني لأول مرة، كان يهدر العديد من الفرص التهديفية السانحة أمامه".

وأضاف "لهذا كنت أتمنى أن يلعب أساسيا مع الأهلي في مباريات الزمالك".

ثم أضاف باسما "لكنه منذ بات أساسيا وهو يسجل في الزمالك، والمباراة أصبحت عقدة دائمة لدى النادي الأبيض أمام الأهلي".

وواصل متما "لم أكن أحب مجدي عبد الغني اللاعب".

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