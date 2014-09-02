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مدرب المكسيك ينتظر مشاركة تشيشاريتو بصورة أكبر مع ريال مدريد

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مدرب المكسيك ينتظر مشاركة تشيشاريتو بصورة أكبر مع ريال مدريد مدرب المكسيك ينتظر مشاركة تشيشاريتو بصورة أكبر مع ريال مدريد

المكسيك، (إفي): أعرب المدير الفني لمنتخب المكسيك لكرة القدم ميجل إيريرا، عن أمله في أن يشارك المهاجم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" بصورة اكبر مع ريال مدريد الذي انتقل إليه مؤخرا على سبيل الإعارة، وأن يظهر قدراته التهديفية مع ناديه الإسباني الجديد.

وفي تصريحات للصحافة المحلية، قال إيريرا "يسعدني ذلك لأن خافيير سيذهب إلى نادي يعد من أهم الأندية في العالم ويبدو لي إنه يستطيع المشاركة بشكل أكبر عما كان في مانشستر يونايتد لأن الملكي يشارك في بطولتي الكأس والدوري المحليين ودوري الأبطال الأوروبي ونأمل في أن تسير الأمور على ما يرام ويشارك لدقائق عديدة".

وأشاد إيريرا بالأهداف التي أحرزها تشيتشاريتو خلال مشاركاته القليلة في مباريات فريقه الإنجليزي السابق، ويرى أن قدراته التهديفية ستظهر مع الريال.

وتوصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حول ضم تشيتشاريتو على سبيل الإعارة هذا الموسم، مع بند يمنحه الحق في شرائه.

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