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«العفو الدولية» تتهم «داعش» بـ«التطهير العرقي» في العراق

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اتهمت منظمة «العفو» الدولية، الثلاثاء، تنظيم «داعش» بأنه «شن حملة تطهير عرقي ممنهجة، وارتكب جرائم حرب ضد الأقليات»، في شمال العراق.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، بعنوان: «تطهير عرقي بمقاييس تاريخية: استهداف (داعش) الممنهج للأقليات في شمال العراق».

وقالت المنظمة، إنها اكتشفت أدلة جديدة تشير إلى أن أعضاء الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها «داعش»، شنوا «حملة ممنهجة من التطهير العرقي في شمال العراق وارتكبوا جرائم حرب، تشمل عمليات القتل الجماعي والخطف، ضد الأقليات العرقية والدينية».

وأوضحت أن التقرير يعرض سلسلة إفادات مروعة من شهود ناجين من المجازر، الذين يصفون كيف جمع مقاتلو داعش عشرات من الرجال والفتيان في منطقة سنجار شمالي العراق في شاحنات صغيرة، ونقلوهم خارج قراهم ليجري إعدامهم بشكل جماعي أو فردي.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى اختطاف المئات، وربما الآلاف من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الرجال من الأقلية الإيزيدية منذ سيطر «داعش» على المنطقة.

وأوضحت أنها جمعت أدلة على أن العديد من عمليات القتل الجماعي وقعت في سنجار في أغسطس الماضي.

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