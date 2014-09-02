السيطرة على حريق اندلع في أنبوب نفط شرق السعودية

تمكن الدفاع المدني السعودي من السيطرة على حريق اندلع، فجر الثلاثاء، في أحد أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو شمال بلدة العوامية بالقطيف شرق السعودية.

وقال الدفاع المدني، إن «فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو باشرت الحريق وتمكنت من السيطرة عليه».

وحسب مصادر، فإن الأهالي شاهدوا تصاعد النيران والدخان الكثيف من على مسافة بعيدة، لافتة إلى أن الجهات الأمنية أغلقت الشارع الواقع بين بلدتي صفوي والعوامية، وطوقت المكان بالكامل، فيما لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة في شركة أرامكو والدفاع المدني فتحت تحقيقاً لمعرفة سبب اندلاع الحريق.