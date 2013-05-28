فخامة لكل يوم في أزياء DKNY

غالبًا ما نشاهد أناقة الدانتيل الأسود والأزياء الذهبية البرّاق تظهر في الإطلالات المسائية ولكن هذا المفهوم يتغيّر في مجموعة Resort 2014 من DKNY.

أدخلت المصممة Donna Karan في هذه المجموعة أناقة المساء وجاذبيته إلى الأزياء العملية، فقدمت مجموعة عصرية من الجاكيتات الرياضية والتنانير القصيرة ذات الألوان الذهبيّة البرّاقة .

لم تبتعد المصممة عن أسلوبها المعتاد، فالطابع العصري الشبابي هو ما يميّز تصاميمها دائمًا. شاهدي أجمل ما قدّمت Donna Karan في مجموعة Resort 2014 وأخبرينا بالقطعة المفضّلة لديكِ.