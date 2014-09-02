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الجيش: ارتفاع ضحايا حادث معهد ضباط الصف لـ9 قتلى

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نعت القوات المسلحة ضحايا حادث معهد ضباط صف المعلمين، الذي وقع صباح الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 9 من أهالي طلبة المعهد، نتيجة التدافع خلال زيارتهم للطلبة.

وقال العقيد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان نشره بصفحته على «فيس بوك»، «تنعى القوات المسلحة، ببالغ الأسى، أقارب طلبة معهد ضباط الصف المعلمين، ضحايا الحادث الذي وقع، صباح الثلاثاء، أثناء زيارة أهالي وأقارب الطلبة المستجدين بالمعهد، نتيجة للتزاحم الشديد وتدافع الأهالي الذين تواجدوا بأعداد كبيرة على البوابات الخارجية للمعهد، خلافًا لما هو مقرر لتنظيم حضورهم، مما أدى لوفاة 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم للمستشفيات، وجارٍ متابعة حالاتهم الصحية».

واختتم المتحدث العسكري بيانه بالقول: «وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا من أقارب الطلبة، وتدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان».

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