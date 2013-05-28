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أزمة هيفاء وهبي في "مولد وصاحبه غايب"

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أزمة هيفاء وهبي في "مولد وصاحبه غايب" أزمة هيفاء وهبي في "مولد وصاحبه غايب"

يعيش فريق عمل مسلسل "مولد وصاحبه غايب" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أزمة حقيقية، بسبب حزن مخرجته عادل على وفاة زوجها السينارست محمد أشرف، بعد معاناة شديدة من مرض الكبد، واحتمال تعطيل التصوير مجدداًَ بعد توقّّف تصويره لأكثر من مرة .
وكانت شيرين ترتبط بأشرف بشكل كبير ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل على المستوى المهني أيضا خاصة إنها قدمت معه بعض الأعمال منها مسلسل "بعد الفراق" لهند صبري وخالد صالح وأخر تعاون بينهما كان من خلال مسلسل "الوالدة باشا" الجاري تصويره حاليا لسوسن بدر.
وقد قالت مصادر من الإنتاج لـ"سيدتي نت"، إنّه لم يعد هناك وقت لتعطيل تصوير المسلسل أكثر من ذلك، فاستقبال شهر رمضان لم يتبق عليه سوى أيام معدودة، وهو ما يعني أن شيرين لا بد أن تتحامل على أحزانها، لإنهاء تصوير باقي المشاهد بأي شكل، خاصة وأنّ عدد من القنوات الفضائية اتفقت مع المنتج محمد فوزي على شراء المسلسل.

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سيدتي

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