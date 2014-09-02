وزير البحث العلمى: تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد لتطوير البحيرات المصرية

أكد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى أهمية تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية فى تطوير البحيرات المصرية واستغلالها بحيث يكون لها عائد اقتصادى ضخم ، مشيرا الى أن الوزارة تقوم حاليا بجهود حثيثة للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الابحاث والدراسات العلمية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة بالدولة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لاستعراض جهود الهيئة فى مجال إدارة وتطوير البحيرات المصرية خاصة بحيرة المنزلة ، بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، والدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والدكتور محمد مدحت مختار رئيس الهيئة .

وأكد حماد أن تلك الدراسات تعد مشروعا متكاملا لتنمية بحيرة المنزلة من جميع الجوانب التنمية العمرانية والثروة السمكية والصرف الصحى ، مشيرا الى ضروة ايجاد آلية بالتعاون مع وزارة الرى لتطبيق تلك الدراسات للاستغلال الامثل للبحيرة وتطوير وتحسين الانتاج السمكى فى مصر .

من جانبه ، أشاد وزير الرى بتلك الدراسات المميزة التى تقدم العديد من الحلول للمشاكل التى تعانى منها بحيرة المنزلة بما يسمح بتطويرها ، مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم لبحث تلك الدراسات بحضور وزيرى البحث العلمى والزراعة ورئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلماء الهيئة .

وعقب ذلك شهد وزيرا البحث العلمى والرى مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد برئاسة الدكتور مدحت مختار ، وجهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور أحمد ابو السعود ، بشأن التعاون المشترك فى مجال نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية ، بهدف التعاون فى مجال الدراسات البيئية باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات بما يخدم أغراض الحفاظ على البيئة.

أ ش أ