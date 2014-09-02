30 تركيا يهاجمون مسجدا شيعيا باسطنبول

هاجمت مجموعة يقدر عددها بحوالي 30 شخصا مسجد الإمام علي الذي لا يزال قيد الإنشاء في حي “بويوك جكمجة” بوسط اسطنبول ، مرددين هتافات “لا نريد مسجدا شيعيا”.

يشار إلى أن مسجد الإمام علي هو المسجد الشيعي الثالث الذي يتعرض خلال الآونة الأخيرة لاعتداءات من قبل مجموعات تعمل على إثارة الفتنة بين المذاهب في تركيا.

وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة يورت التركية اليوم الثلاثاء أن حي “جكمجة” باسطنبول شهد توترا لفترة قصيرة بعد سماع الأتراك الشيعة نبأ الهجوم على مسجد الإمام علي ، ونددوا بالهجوم بعد أن تجمعوا أمام مكتب مختار (رئيس) الحي ، فيما وصلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث بعد تصاعد التوتر بالحي.

وأوضح قاسم آلجان المستشار الإعلامي لصلاح الدين أوزكوندوز ، زعيم الشيعة في تركيا ، في تصريحات خاصة للصحيفة أن الاعتداء على مسجد الإمام علي “هو الثالث من نوعه على مساجدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، فضلا عن تلقي الشيعة عدة تهديدات على المواقع الإليكترونية”.

وتساءل آلجان “ماذا يفعل مسؤولو الحكومة؟ هل ينتظرون إحراق المسجد مثل إحراق مسجد (الله أكبر) في حي “آسن يورت” بوسط اسطنبول في شهر يونيو الماضي؟”.

أ ش أ