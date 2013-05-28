بلقيس:الإعلام تدخّل في خطوبتي بما فيه الكفاية

أكّدت النّجمة الغنائيّة بلقيس أحمد فتحي أنّ موضوع فسخ خطوبتها من اللاعب السعوديّ نايف هزازي شأن يخصّها هي فقط. وأوضحت بلقيس، في تصريحات خاصّة لـ "سيدتي نت"، على هامش زيارتها للكويت لتسجيل المقدّمة الغنائيّة لملسلسل "بركان ناعم"، أنّ كلّ ما أثير حول الخطبة، وأنّ هدفها كان استغلال كلّ منّا شهرة الآخر "حكي فاضي"، والموضوع يخصّني... وللأسف تدخّل الإعلام بما فيه الكفاية، خصوصاً أنّ البعض لا يُقدّر أنّ الفنّان بشر وإنسان عادي، مثل أيّ شخص آخر، له حياته الخاصّة. وذكرت بلقيس قولها: إنّه سبق لي أن صرّحت بأنّ علاقتي مع نايف كانت في مرحلة الخطوبة التي قد تؤدّي إلى الزواج أو إلى الانفصال، وقد حدث الأمر الثاني لوجود اختلافات شخصيّة بيننا.

وقالت بلقيس إنّها أنهت تركيب صوتها على المقدّمة الغنائيّة لمسلسل "بركان ناعم" المقرّر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، عبر شاشة تلفزيون الوطن؛ وهو من تأليف سوان، ومن إخراج خالد الرفاعي، ومن كلمات يوسف ناصر وألحان د.عامر جعفر، كاشفة أنّها قامت بتصوير المقدّمة في المنزل الذي شهد القصّة الحقيقيّة التي يتناولها العمل.

وحلّت بلقيس ضيفة على إذاعة المارينا في لقاء مباشر، حيث أكدت أنّ سرّ إطلاق اسم "مجنون بلقيس" على الألبوم الجديد " ليس غروراً، وإنّما نابع من تقديرها للمعجبين والمتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ـ بشكل عام ـ لاسيّما ذلك الشاب من المملكة العربيّة السعوديّة الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، والذي اختار لنفسه اسماً مستعاراً هو "مجنون بلقيس"، ثمّ اقترح عليها أن تُطلق هذا الاسم على ألبومها الجديد، فوافقته رغبته، لتكون بذلك أوّل فنّانة تُطلق على ألبومها اسم أحد معجبيها.

وأشارت بلقيس إلى أنّها تُتابع حركة الألبوم في الأسواق، مؤكّدة أنّ أصداء المبيعات جيّدة، وقالت: "وردني من روتانا، الشركة الموزّعة، أنّ النسخة الاولى قد نفدت في الكويت والسعوديّة"، مشيرة إلى أنّها وقّعت عقد توزيع مع شركة روتانا لألبوم واحد فقط، وكان يقضي بطرح الأغاني من خلال "اي تونز"، وذلك قبل طرحها رسميّاً، ثمّ عقبّت على الاتفاق بالقول: "أعتقد أنّ توجّه روتانا في هذا الصدد مناسبٌ، حيث إنّ جيل الشباب مهتمّ بالتقنيّات الحديثة".

أمّا عن أغنية "دقو خبيتي" التي كتب كلماتها تركي الشريف، ولحّنها فايز السعيد، فقالت: "جاء اختياري لها لأنّها تُعبّر عن حدث اجتماعيّ يرمز إلى فترة من حياتي، عندما كنت مخطوبة. وبعد الانفصال، قرّرت أن أُبقي على الأغنية ضمن الألبوم، ولا أستثينها، خصوصاً أنّها ملائمة للمناسبات الاجتماعيّة.

وشدّدت بلقيس على أنّها تُحاول الابتعاد عن الاستعراض في الأداء، وأضافت: "الأغنية الوحيدة التي استعرضت فيها، وندمت هي "مسألة سهلة"، ويشفع لي حينها أنّني كنت في مستهلّ مشواري، وكان لديّ رغبة في إثبات الذات، مشيرة إلى أنّها تجتهد في العمل على مخارج الحروف لديها. وحول تعاونها مع ملحّنة، وهي "الأنين"، قالت: "إنّ الموضوع يتوقّف على اللحن، ولا علاقة له بكون الملحن رجلاً أو امرأة".

وفي ما يخصّ الانتقادات التي وجّهت إليها، بسبب التشابه بين مطلع أغنيتها "هذا منو" وأغنية الفنّان إبراهيم الحكمي "لوعتني"، قالت: "عندما عرفت بهذا الأمر، تواصلت مع ملحّن الأغنية عبد الله السالم، وسألته، فأكّد لي أنّه لم يستمع من قبل إلى أغنية الحكمي؛ والموضوع لا يتعدَّى كونه توارد خواطر بين الملحّنين، وهذا وارد الحدوث. أمّا من الناحية القانونيّة، فإنّ الجزء المتشابه ليس ممّا يُعاقب عليه القانون، لأنّه لم يتعدَّ الـ 8 موازير".

ورداً على سؤال عن أقرب الأسماء إليها من الفنّانين، أكّدت بلقيس أنّها تُحبّ الجميع، ولا تكره أحداً على الإطلاق، مشدّدة على أنّ علاقتها جيّدة مع جميع الفنّانين، لاسيّما أصالة التي أشادت ببلقيس، والتي قالت إنّ بلقيس واحدة من الأصوات الخليجيّة المميّزة، والفنّانة نوال التي أكّدت تصريحات أصالة.

وكانت لبلقيس وقفة مع أغنية "طابت جروحي" التي كتبتها الشّاعرة "بادعة"، ولحّنها والدها الفنّان أحمد فتحي، فقالت إنّ الأغنية عرضت عليها قبل 10 سنوات، عندما كانت طالبة. وعندما سمعت الكلمات للمرّة الأولى، بكت من تأثّرها بها، وقرّرت حينها أن تتصدّى لغنائها مستقبلاً، وقالت عن تلحين والدها للأغنية "أهل مكّة أدرى بشعابها".

ونفت الفنّانة الصاعدة حصول أيّ خلاف مع الفنّان عبد القادر الهدهود، وقالت إنّ تأجيل التعاون بينهما في أغنية "يال العجب" جاء بعد أن عرضتها على بعض المقرّبين، فلم تشدّ انتباههم، ما جعلها تؤثر أن يكون التعاون في شيء أقوى.

وشدّدت بلقيس على أنّ الألبوم بالكامل من اختيارها، وكشفت أنّ لديها فريقاً من الأصدقاء والمقرّبين الذين يستمعون إلى اختياراتها، ثمّ بناءً على مدى تقبّلهم للعمل أو رفضهم له، تُقرّر بشكل قاطع إذا كانت ستضمّه إلى الألبوم أو تستبعده، مؤكّدة أنّ أغنية "أحبّ السعودية" ليست تحيّزاً لدولة خليجيّة على حساب أخرى، وإنّما بداية لسلسلة من الأغاني الخاصّة بالدول الخليجيّة.

وقالت فتحي إنّها منذ أنهت ألبومها حتّى خروجه إلى النّور لم تخسر شيئاً، لن ما يهمها أن تثبت أقدامها في الساحة وتكتشف نفسها وترسم خط خاص بها وأضافت" لم يهمني النجاح بقدر حرصي على إثبات وجودي في الساحة وقد تعلمت من هذه التجربة أشياء عدة"