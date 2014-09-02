شرطة التموين تغلق مطعم كبده بالإسكندرية لاستخدامه لحوم غير صالحة

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام كل من وائل محمد محمد مهران شاهين سن 28 المدير المسئول عن مطعم كبده فهمى الكائن بدائرة قسم سيدي جابر، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع الغذائيه الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشارت التحقيقات أنه يقوم بحيازة كبدة مستورده وزيت طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى بقصد استخدامهما فى تجهيز المأكولات بالمطعم، تم استهداف المطعم المذكور وضبط عدد ” 210 كجم كبدة مستورده – 200 كجم زيت طعام جميعهم بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالحين للاستهلاك الآدمى.