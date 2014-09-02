أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شرطة التموين تغلق مطعم كبده بالإسكندرية لاستخدامه لحوم غير صالحة

Google+ Print
شرطة التموين تغلق مطعم كبده بالإسكندرية لاستخدامه لحوم غير صالحة شرطة التموين تغلق مطعم كبده بالإسكندرية لاستخدامه لحوم غير صالحة

أرشيفية

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، تفيد قيام كل من وائل محمد محمد مهران شاهين سن 28 المدير المسئول عن مطعم كبده فهمى الكائن بدائرة قسم سيدي جابر، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع الغذائيه الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشارت التحقيقات أنه يقوم بحيازة كبدة مستورده وزيت طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى بقصد استخدامهما فى تجهيز المأكولات بالمطعم، تم استهداف المطعم المذكور  وضبط عدد ” 210  كجم كبدة مستورده – 200  كجم زيت طعام  جميعهم بدون ثمة بيانات تجارية وغير صالحين للاستهلاك الآدمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم