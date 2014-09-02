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نائب وزير الخارجية يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي التطورات فى مصر والمنطقة

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نائب وزير الخارجية يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي التطورات فى مصر والمنطقة نائب وزير الخارجية يبحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي التطورات فى مصر والمنطقة

السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية

استقبل السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم الثلاثاء وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب كريس ستيوارت عضو مجلس النواب ، وعدد من أعضاء المجلس بلجان الخدمات العسكرية والاستخبارات والميزانية والعلوم والأمن الوطني – والذي يقوم بزيارة حالياً إلى – لبحث مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في مصر ، حيث أكد نائب الوزير أن مصر ماضية في مسيرة التحول الديمقراطي ، منوهاً بأن عملية الإصلاح التي يتم تنفيذها حالياً في مصر هى عملية شاملة تتم بالتوازي على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيراً إلى اعتزام الانتهاء من آخر استحقاقات خريطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في المنطقة وبصفة خاصة الوضع في قطاع غزة ، حيث أثنى وفد الكونجرس على الدور الهام والجهد المكثف الذى قامت به مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ، وتم التأكيد على أهمية تكثيف التحرك الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف و الإرهاب.

 

أ ش أ

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