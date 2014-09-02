ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ورأسمالها يربح 3 مليار جنيه في بداية التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية ارتفاعات جماعية خلال أول ساعة من عُمر جلسة تداولات منتصف الأسبوع مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ليربح رأس المال السوقي الإجمالي للأسهم المقيدة أكثر من 3 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «EGX30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق اليوم الثلاثاء بنسبة 1.02% ليصل عند مستوى 9548.21 نقطة تبعه مؤشر «EGX70» المخصص للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة مكاسب بلغت 0.31% ليصل عند مستوى 669.02 نقطة ثم مؤشر «EGX100» الأوسع انتشارا بنسبة مكاسب بلغت 0.67% ليصل عند مستوى 1185.05 نقطة.