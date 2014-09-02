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وزير الإسكان يتفقد أكبر محطة مياة على مستوى الشرق الأوسط

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وزير الإسكان يتفقد أكبر محطة مياة على مستوى الشرق الأوسط وزير الإسكان يتفقد أكبر محطة مياة على مستوى الشرق الأوسط

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توسعات أكبر محطة مياه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بطاقة إنتاجية وصلت إلى مليون و100 ألف متر مكعب فى اليوم، وتخدم نحو ثلث سكان القاهرة، والتى بدأ ضخ مياهها إلى المواطنين منذ بداية الأسبوع الحالى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه، فيما اعترض الوزير على تأخر أعمال تنفيذ توسعات محطة صرف صحى عين شمس، مطالبا العاملين بتكثيف الورديات، لإنجاز الأعمال مع نهاية الشهر الجارى.

وقال الوزير خلال جولته فى محطة مياة الفسطاط، ومحطة صرف صحى عين شمس، مساء أمس الأول، إن توسعات المحطتين، تأتى فى إطار توسعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، لتناسب الزيادة السكانية، على مستوى ، فضلا عن إعادة تأهيل الشبكات وإحلال وتجديد المواسير ومحتويات المحطات المتآكلة.

وأضاف الوزير فى بيان له، كانت الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الفسطاط 900 ألف متر مكعب فى اليوم، وصلت إلى مليون و100 ألف متر مكعب فى اليوم، وبذلك تكون أكبر محطة مياه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وتخدم هذه المحطة مدن، دار السلام، و مصر القديمة، و القلعة، و البساتين، و المعادى، و القطامية، و مدينة نصر، و المعصرة، و وسط البلد، و زهراء المعادى، و شمال حلوان، و طرة، و المنيل، و الدراسة، و صقر قريش، بما يخدم أكثر من ثلثى سكان القاهرة”.

وأكد الوزير، أنه تم تأهيل المحطة بالكامل، وتغيير بعض مكونات المحطة المتآكلة والمتهالكة، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمحطة وصلت إلى 200 مليون جنيه.

من جانبه، أشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى أنه تم ضخ مياه الشرب على المياه للمواطنين، بعد عمل تجارب التشغيل منذ نحو 3 أسابيع، والتأكد من جودة المياه.

وخلال جولته فى توسعات محطة صرف صحى عين شمس، اعترض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تأخر أعمال تنفيذ التوسعات، والتى كان يجب انهاءها بداية هذا الشهر، وطلب من العاملين تكثيف الورديات، للانتهاء من التنفيذ نهاية الشهر الجارى.

ووعد العاملون، الوزير بتكثيف العمالة للانتهاء من المشروع مع نهاية الشهر الجارى، فيما أكد المهندس حسن الفار، أنه كان هناك تأخير بسبب عدم وصول طلمبات المحطة من الخارج، وأنها وصلت بالفعل ولازلت بالميناء، وسيتم شحنها خلال أيام.
> ولفت الفار، إلى أن تكلفة المحطة تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، وتصل طاقتها الإستيعابية إلى 600 ألف متر مكعب فى اليوم، سيتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 300 ألف متر مكعب فى اليوم.

وأوضح  الوزير، أن المحطة تخدم مناطق عين شمس والمطرية والأميرية وأجزاء من مدينة نصر ومصر الجديدة، والسلام والنهضة.

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