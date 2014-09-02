31 مليون جنيه خسائر “مصر للفنادق” بزيادة 88 % سنوياً

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، مؤشرات نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي خسارة بلغت 31.2 مليون جنيه مقابل 16.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بنسبة زيادة في الخسائر بلغت 88 %.

يذكر أن الشركة حققت خلال فترة التسعة اأشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، صافي خسائر بلغت 25.5 مليون جنيه مقابل 10.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي 2012/2013.

وكانت الشركة، تحملت خسائر بالغة خلال الفترة نتيجة لافلاق فندق النيل الذي يمثل 92 % من اجمالي دخل الشركة وذلك للقيام باعمال التطوير الشامل والضروري، ذفضلاً عن تاثر الشركة بالاحداث الجارية على النشاط السياحي بمنطقة جنوب سيناء وعلى الاخص مدينة دهب وما له من تاثير على تشغيل فندق دهب ريزورت.