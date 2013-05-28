فيروزة وصادقة تخطفان الأضواء في مهرجان "كان"

سارت نجمتا المسلسل التاريخي التركي "حريم السلطان" جانسو ديري الشهيرة بفيروزة، وساديت أكسوي الشهيرة بصادقة، على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي السادس والستين معاً، وكانت إبتسامة الثقة بادية على وجهيهما، وقد التقط لهما المصورون مئات الصور، خلال حضورهما حفل إفتتاح عرض فيلم ( la venus a la fourrure) للمخرج العالمي رومان بولانسكي، حيث خطفتا الأضواء بسهولة من باقي النجمات العالميات في تلك اللحظات القليلة.

ولفتت النجمة الشابة ساديت أكسوي الأنظار بأناقتها اللافتة، التي حملت توقيع المصمم العالمي فالنتينو ودار شوبارد للمجوهرات المستمرة في إعارة مجوهراتها الثمينة للنجمات من كافة أنحاء العالم، رغم تعرضها للسرقة لأول مرة في مهرجان "كان" السينمائي الشهير.

وارتدت جانسو ديري فستان سواريه شفاف مطعم بالمجوهرات من تصميم ألبيرتا فيريتي، أبرز قوامها الرشيق وطولها الفارع وسط نجمات العالم، فلفتت الأنظار إلى الجمال التركي الشرقي.

وكانت جانسو وساديت قد لبيتا دعوة دار "لوريال" العالمية الشهيرة الراعي الرسمي للمهرجان لهما، بحكم أنهما سفيرتا لوريال في تركيا.

وقد ترافقت النجمتان طوال فترة تواجدهما في العديد من الفعاليات الرسمية وحفلات الكوكتيل في المهرجان، ما أشار إلى ارتباطهما بعلاقة ود وصداقة طيبة.

وقد حازتا على حصة كبيرة من الإهتمام الإعلامي بسبب شهرة مسلسل "حريم السلطان"، بالرغم من انتهاء دور ساديت أكسوي في الجزء الثاني بقتلها غرقاً بأمر من ابراهيم باشا، وانتهاء دور فيروزة في الجزء الثالث باختفاءها بأمر من السلطانة هيام.

وأعربت النجمتان جانسو وساديت في الكثير من أحاديثهما الصحفية عن سعادتهما بتمثيل تركيا في مهرجان "كان"، واعتبرتا مشاركتهما في المهرجان خطوة هامة في مسيرتهما الفنية.