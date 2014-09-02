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الغرف التجارية تدرس مع” التموين” إنشاء مناطق لوجستية على الطرق الدائرية

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الغرف التجارية تدرس مع” التموين” إنشاء مناطق لوجستية على الطرق الدائرية الغرف التجارية تدرس مع” التموين” إنشاء مناطق لوجستية على الطرق الدائرية

خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية مع قطاع الرقابة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء مناطق لوجستية علي الطرق الدائرية حول المدن الرئيسية لخدمة محافظة.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز – على هامش افتتاح مؤتمر مستلزمات المدارس بأرض المعارض اليوم الثلاثاء – إن الهدف من المناطق اللوجستية هو حل أزمة المرور وتقليل الهادر من السلع الذي يؤدي إلى زيادة الوفرة و المعروض بالتالي تنخفض الأسعار من خلال الإقلال من حلقات التداول ، وتوفير السلع مباشرة للمستهلك .

وأضاف أنه سيتم إنشاء مناطق لوجيتسية تصديرية علي الحدود مع ليبيا والسودان لتنمية التجارة التبادلية وتوفير السلع المستورد للدولتين مباشرة مما سيؤدي لمضاعفة الصادرات وتنوعها ، خاصة مع وجود مشاكل بنكية في فتح الاعتمادات ، وستكون تلك الآلية المباشرة ( نقدا )الأسرع والأفضل لهذين السوقين خاصة في المميزات الجمركية في إطار اتفاقية التسيير العربية .

في سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل أن الاتحاد ليس ضد مقترح قرار غلق المحال التجارية مبكرا ، مشيراً إلى ضرورة أن يكون متفقا مع تقاليد المجتمع وعاداته .

وأضاف أن مقترح القرار يجب أن يراعي حقوق صغار التجار والمستهلكين .

من جانبه،أوضح الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الغرف التجارية تقدمت علي مدار الحكومات السابقة بدراسة لغلق المحال تراعي ظروف كل محافظة والمناطق الجغرافية والبعد السياحي ، لافتا إلى تحديث تلك الدراسة لتقديمها لمجلس الوزراء .

 

أ ش أ

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