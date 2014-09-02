شركة إيجيترانس: سنركز على توسعاتنا في استثمارات القطاع النهري

أكد محمد ثناء مدير علاقات المستثمرين بشركة إيجيترانس، علي أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق معدلات نمو إيجابية ، وارتفاع في صافي الإيرادات بدعم من خطة الشركة علي مدار الفترة الماضية لاختراق صناعة النقل النهري والتي تتميز بارتفاع هوامش الربحية ،كما أن الشركة تعتمد علي تنويع أنشطتها وعدم التركيز علي نشاط بعينه مما ساهم في ارتفاع أرباحها .

> وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، أن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة القادمة ستركز علي التوسع في إقامة مشروعات في قطاع النقل النهري ، والتوسع في إقامة المواني حتى 2014 وتشغيل الصنادل النهرية.

كما أكد “ثناء”، علي أن الشركة رهنت طرح شريحة اخري من زيادة رأس المال بتوسعات الشركة المستقبلية مشيراً أن خطة الشركة التوسعية خلال الفترة القادمة ستركز علي التوسع في إقامة مشروعات في قطاع النقل النهري خلال الفترة القادمة ، والتوسع في لإقامة المواني حتى 2014 وتشغيل الصنادل النهرية ، بالإضافة إلي أن الشركة تسعي إلي التركيز علي عدة قطاعات أهمها نشاط المستودعات والتخزين.

وأشار إلى أن الشركة تسعي خلال الفترة الحالية إلي الانتهاء من تنفيذ مشروعها مع الهيئة العامة للنقل النهري والذي يخدم منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المحيطة في مدينة السادات والعاشر من رمضان وبلبيس و 6 أكتوبر والمناطق التجارية والصناعية في محافظات القليوبية و المنوفية.