محافظ الجيزة: غداً طرح 10 ألاف مدفن جاهزة للاستخدام لمواطني المحافظة بطريق الفيوم

تطرح محافظة الجيزة غداً الأربعاء 10 ألاف مدفن كمرحلة أولى بنظام حق الانتفاع لمواطني المحافظة وتبلغ مساحة المدفن 21,66 م2 كاملة البناء وجاهزة للاستخدام بمبلغ 27 ألف جنيه .

وقال الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة – في تصريحات صحفية له اليوم – إن المدافن الجديدة مقامة على مساحة 350 فدانا بطريق الفيوم مقسمة على 3 مراحل بإجمالى 30 ألف مدفن .

وأضاف عبدالرحمن أنه يشترط في المتقدم للحصول على مدفن أن يكون مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 50 عاما ولم يسبق له تخصيص جبانة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وأن يكون مقيماً بمدينة الجيزة وأحيائها .

وأوضح المحافظ أن أهالى القرى التابعة لمراكز ابو النمرس والحوامدية وأوسيم وكرداسة يحق لهم التقدم للحصول على جبانة بعد إحضار إفادة بأنه تابع للوحدة المحلية المختصة وذلك لعدم وجود جبانات بهذه المراكز .

وأشار إلى أن المحافظة خصصت 100 مدفن ضمن مدافن المرحلة الأولى للاستخدام العام كخدمة مجانية، كما خصصت الأراضي اللازمة كمدافن للاخوة المسحيين وعلى الراغبين التقدم للمطرانية التابع لها المواطن .

وأكد المحافظ أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على جبانه من خلال القرعة العلنية التى أجريت في يوليو 2012 ستقوم المحافظة بإعفائهم من سداد قيمة الحوالة البريدية وإرسال خطاب بعلم الوصول يفيد رغبته في دخول القرعة وفقاً للشروط الجديدة التي سبق التنويه عنها.

وبدوره، قال اللواء محمد الشيخ السكرتير العام إن سعر المدفن يسدد على 3 أقساط الأول 9 ألاف جنيه يسدد عند الفوز بالقرعة والثاني 9 آلاف جنيه يسدد عند التخصيص والقسط الثالث 9 ألاف يسدد عند استلام المدفن ولايتم تسليم المدفن للمنتفع إلابعد سداد كامل الأقساط على أن يلغى التخصيص حال تأخره عن السداد في المواعيد المحددة وخصم 10 % من الأقساط المدفوعة .

وأضاف أن الطلبات ترسل بخطاب مسجل بعلم الوصول باسم مدير عام إدارة الجبانات بمبنى الخدمات بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات خلال أسبوعين .

ويمكن للمواطنين سحب نموذج البيانات الموجود على موقع البوابة الالكترونية للمحافظة www.giza.gov.eg لإرفاقه بالبيانات المطلوب تقدمها .