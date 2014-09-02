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ضبط سيارة محملة بكابلات كهربائية مسروقة من أبراج الضغط العالي بأسوان

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ضبط سيارة محملة بكابلات كهربائية مسروقة من أبراج الضغط العالي بأسوان ضبط سيارة محملة بكابلات كهربائية مسروقة من أبراج الضغط العالي بأسوان

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة نصر النوبة من ضبط سيارة محملة بكابلات كهربائية مسروقة من أبراج الضغط العالى بمنطقة وادى خريط.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان  تلقى إخطاراً من مأمور مركز نصر النوبة يفيد بضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون ماركة تويتا محملة ب7 لفافات من الكلابلات الكهربائية الالومنيوم حوالى 300 متر ،ويستقلها كلاً من أحمد. م. م 23 سنة عاطل ومقيم النجاجرة دائرة مركز كوم أمبو ،و محمد. أ. ف وشهرته “حسن الجزار” و أثناء مشاهدتهم للقوات تمكنوا من الهرب وبملاحقة القوات لهم تم ضبط المتهم الأول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأرتكاب سرقة الكابلات من أحد الابراج الكهربائية بمنطقة وادى خريط بالاشتراك مع المتهمان الهاربان

تم التحفط على السيارة و المضبوطات بديوان المركز لحين صدور قرار بشأنهما، وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بتكثيف جهودها لسرعة ضبط المتهمين ،وتحرر المحضر 1353 إدارى نصر النوبة وجارى العرض على النيابة.

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