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إطلاق صراح القيادى الإخواني “عبدالمنعم عبد المقصود” من قسم المعادى بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة

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إطلاق صراح القيادى الإخواني “عبدالمنعم عبد المقصود” من قسم المعادى بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة إطلاق صراح القيادى الإخواني “عبدالمنعم عبد المقصود” من قسم المعادى بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة

عبد المنعم عبد المقصود

أطلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة المعادى، صراح القيادى الإخوانى المحامى عبد المنعم عبد المقصود، وذالك بعد قرار قضائى بإخلاء سبيلة بكفالة على ذمة قضية بين السريات، وجاء قرار الإفراج عن عبد المقصود بعد أن أرسلت محكمة جنايات القاهرة إلي النيابة العامة، مايفيد بأنة غير محبوس على ذمة قضية مايعرف باسم إهانة المحكمة الدستورية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت إخلاء سبيل عبد المنعم بكفالة قدرها 100 ألف جنية على ذمة قضية بين السريات، ورغم تسديدة للكفالة إلا أنة ظل محتجزًا لدى أجهزة الأمن مايقرب من 13 يومًا، وهو الأمر الذى دفع هئية الدفاع إلي التقدم ببلاغ للنائب العام، تتهم فية أجهزة الأمن باحتجازة دون وجة حق.

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