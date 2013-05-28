وفاة عبد العزيز شاهين القائد البارز فى حركة فتح

أعلنت وزارة الصحة فى الحكومة المقالة بقطاع غزة، عن وفاة عبد العزيز شاهين القائد البارز فى حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عاما.

وقال الطبيب أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة "إن شاهين توفى فجر اليوم فى مستشفى الشفاء بمدينة غزة"، وأشار إلى أن شاهين نقل أمس لغرفة العناية المركزة فى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية الناجم عن تقدمه فى السن.

ويعتبر شاهين، وشهرته "أبو على شاهين"، من القيادات التاريخية لحركة فتح (التى يتزعمها حاليا الرئيس الفلسطينى محمود عباس)، وهو من مواليد عام 1943.

وتعود جذوره لقرية "بشِّيت" داخل فلسطين التاريخية عام 1948، وانتمى لحركة فتح فى حقبة الستينيات من القرن الماضي.واعتقل شاهين فى السجون الإسرائيلية قرابة 15 عاما (سبتمبر 1967-سبتمبر 1982).

وأشرف شاهين على تأسيس "الشبيبة الفتحاوية"، وهو الجناح الطلابى لحركة فتح، ثم تم اختياره أمينًا لسر القيادة الفتحاوية فى الساحة اللبنانية فى عام 1986، وفى عام 1993 عيّن مسئول عن قطاع غزة.

وفى عام 1996 تم انتخابه عضوا فى المجلس التشريعى الفلسطينى (البرلمان)، عن حركة فتح، ثم شغل منصب وزير التموين بين الأعوام 1996-2003.

وغادر شاهين قطاع غزة عقب النزاع الذى اندلع بين فتح وحماس وانتهى إلى سيطرة الأخيرة على القطاع منتصف عام 2007، واستقر فى الضفة الغربية.

لكنه عاد إلى القطاع بداية العام الجارى، بعد تدهور حالته الصحية، حيث ذكرت مصادر مقربة عنه، قوله إنه "يرغب بأن يموت ويدفن فى غزة".