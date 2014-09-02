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مايا دياب تنضم لـ “فندق بيروت” وفانيسا هادجنز ضيفة شرف

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مايا دياب تنضم لـ “فندق بيروت” وفانيسا هادجنز ضيفة شرف مايا دياب تنضم لـ “فندق بيروت” وفانيسا هادجنز ضيفة شرف

أنهت شركة روجينا للإنتاج الفني تعاقدها مع النجمة مايا دياب لتنضم إلى أبطال فيلم فندق بيروت لتكون إحدى مفاجآت الشركة، للخروج بالفيلم في أفضل صورة ممكنة.

كما تسلم النجم باسم ياخور سيناريو الفيلم بعد التعاقد مع الشركة ليبدأ في قراءته والاستعداد لتصوير العمل الذي رفض أن يدلي بأي تصريحات عن دوره في الفيلم قال إنه سيكون مفاجأة.

من ناحية أخرى أعلنت الشركة تعاقدها مع نجمة البوب الأمريكية فانيسا هادجينز لتكون المفاجأة الثانية للفيلم حيث تقدم إحدى أغانيها ضمن الأحداث.
> وقد خصت الشركة المنتجة وكالة أونا بأول صورة لديكور الفندق الذي تدور فيه أحداث الفيلم.

فندق بيروت من بطولة باسم ياخور وحورية فرغلي ومايا دياب وخالد سرحان والوجه الجديد نور الحياة، وهو مستوحى من قصة فرنسية إخراج جون ليوفاجرو.

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