أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تركيا وأمريكا وقطر تطالب "حقوق الإنسان" بعقد جلسة طارئة لسوريا

Google+ Print
تركيا وأمريكا وقطر تطالب "حقوق الإنسان" بعقد جلسة طارئة لسوريا تركيا وأمريكا وقطر تطالب "حقوق الإنسان" بعقد جلسة طارئة لسوريا

طالبت كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة للنظر فى الوضع السورى بالإضافة إلى إحالة ملفات مرتكبى المجازر لمحكمة الجنايات الدولية.

ومن جهته قال رئيس مجلس حقوق الإنسان "ريميجيوسيز هينجزيل" إننا سنقرر غداً ما إذا كان سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل أم لا بخصوص سوريا.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافى بيلاى" اليوم إنَّ التظاهرات التى بدأت سلمية فى سوريا أصبحت أكثر عنفاً ودموية مع استمرار الأزمة ولعبِ أطراف خارجية دوراً بارزاً فى تأجيج نار الصراع.

وأشارت بيلاى إلى دهشتها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والتى وصلت حسب وصفها إلى نقطة مخيفة جداً، كما نبهت أنَّ القصف المدفعى والجوى لقوات النظام على مدينة القصير تسبب بمقتل وجرح المئات، وحصار الآلاف داخل المدينة.

وقالت بيلاى "إنى أتوجه بندائى لكل الدول المعنية بالأزمة السورية أن يبذلوا قصار جهدهم لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، فيكفينا إحصاء الضحايا والبكاء عليهم "

وبالمقابل جددت بيلاى نداءها لمجلس الأمن طالبت فيه إحالة الملف السورى لمحكمة الجنايات الدولية مؤكدة على ضرورة محاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى سوريا وتقديمهم للعدالة الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365