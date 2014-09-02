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تعيين حسن خلاف رئيسًا لمكتب وزير الثقافة

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أصدر الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، قرارًا بتولي حسن خلاف، رئاسة قطاع مكتب وزير الثقافة.

وأكد «خلاف» عزمه وهو وكل العاملين بالقطاع على أن لا يدخروا جهدا أو وقتا في سبيل إنجاح منظومة العمل الثقافي ودعم سياسات ورؤية وزير الثقافة في عهد يتطلع فيه الجميع لمستقبل أفضل لمصر.

يذكر أن حسن خلاف تولى عدة مناصب داخل وزارة الثقافة، وكان آخرها رئاسة قطاع مكتب وزير الثقافة في فترة الوزيرين الأسبقين الدكتور عماد أبوغازي، والدكتور شاكر عبدالحميد، ويعد من القيادات المشهود لها بالكفاءة والجدية في العمل.

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