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افتتاح معرض مستلزمات المدارس بأرض المعارض

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افتتح وزير و التجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية هناء الهلالي، اليوم، معرض مستلزمات المدارس بمقر الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يستمر خلال الفترة من 1-10 سبتمبر الجاري بمشاركة 120 عارضا والتخفيضات تتراوح ما بين 20 و50%.

حضر مراسم افتتاح المعرض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة القاهرة.
>ويهدف المعرض إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية في مكان واحد، بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم، يشمل العديد من المنتجات منها (الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - أثاث مكتبي - وسائل تعليمية - ملابس وأحذية مدرسية).
>وقالت غرفة تجارة القاهرة إن مشاركة الغرفة تأتي في إطار تنشيط السوق التي تعانى من حالة ركود، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على إقامة العديد من المعارض لرفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل.

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