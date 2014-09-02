حسن خلاف رئيسًا لقطاع مكتب وزير الثقافة

أصدر الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة قرارا بتولي الاستاذ حسن خلاف رئاسة قطاع مكتب وزير الثقافة.

وأكد خلاف عزمه وهو وكل العاملين بالقطاع على أن لا يدخروا جهدا أو وقتا في سبيل انجاح منظومة العمل الثقافي ودعم سياسات ورؤية دكتور جابر عصفور في عهد يتطلع فيه الجميع لمستقبل أفضل لمصر.

يذكر أن حسن خلاف تولى عدة مناصب داخل وزارة الثقافة وكان آخرها رئاسة قطاع مكتب وزير الثقافة فى فترة الوزيرين الأسبقين الدكتور عماد أبو غازى والدكتور شاكر عبد الحميد ، ويعد من القيادات المشهود لها بالكفاءة والجدية في العمل .

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