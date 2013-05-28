إصابة مستوطن فى مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلى بالضفة

أصيب مستوطن إسرائيلى بجروح، فى وقت متأخر من مساء أمس، فى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلى قرب بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان الفلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين المارة قرب البلدة، ورد الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار بشكل كثيف.

وبحسب ما ذكرته الإذاعة العامة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، فإن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجروح إثر تعرض مجموعة من السيارات الإسرائيلية للرشق بالحجارة قرب قرية حوسان. وواصل الجيش تمشيطه للمنطقة بعد منتصف الليلة الماضية.

ويطالب المستوطنون بتمكينهم من صلاحيات موسعة لإطلاق النار على الفلسطينيين.

وقرر الجيش الإسرائيلى مؤخرا شق طريق التفافى يمتد من مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" جنوب مدينة القدس، وحتى مستوطنة "كريات أربع" القريبة من مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية)، بحجة حماية المستوطنين من ارتفاع معدل عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة التى تستهدفهم.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية فإن قرار شق الطريق الالتفافى جاء بعد لقاء جمع قائد لواء عتصيون العقيد ينيف ألالوف مع قيادة مستوطنة "إفرات".

وقال العقيد ألالوف فى تصريحات صحفية موجهة للمستوطنين: "نحن نقوم بتقييد حركة الفلسطينيين وزدنا فاعلية التنسيق الأمنى مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية".