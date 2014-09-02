صحيفة: السودان يغلق مراكز ثقافية إيرانية ويأمر مسؤوليها بمغادرة البلاد

ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن السلطات السودانية أمرت، الإينين، بإغلاق المركز الثقافي الإيراني في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات، وطالبت السلطات الملحق الثقافي وطاقم المركز بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقالت صحيفة «سودان تريبيون» إنها علمت أن وزارة الخارجية السودانية استدعت مساء الإثنين القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الخرطوم وأبلغته بالقرار، بينما لم تصدر السلطات الرسمية في الخرطوم تبريرات للخطوة المفاجئة.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة غير المتوقعة «تتنافى مع التقارب الكبير بين الخرطوم وطهران الذي شهد مؤخرا قفزات لافتة أقلقت دوائر عربية مؤثرة بينها السعودية والإمارات، وتسبب ذلك التقارب في توتر العلاقات بين الخرطوم وعواصم تلك البلدان التي تجمعها علاقات مأزومة مع إيران منذ سنوات طويلة».

وأشارت الصحيفة إلى أن تسريبات صحفية ترجح أن يكون قرار الحكومة السودانية نابع من حالة قلق وتحذيرات أطلقتها دوائر دينية وإعلامية حيال انتشار الفكر الشيعي وسط الشباب السوداني بعد تكثيف الملحقية الثقافية الإيرانية أنشطتها في الخرطوم.