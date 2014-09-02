أوباما يبلغ الكونجرس بموافقته على شن ضربات ضد «داعش» في «آمرلي»

أبلغ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الكونجرس رسميا بموافقته على توجيه ضربات جوية مستهدفة، وإسقاط معونات إنسانية على بلدة «آمرلي» العراقية التي يحاصر فيها مقاتلو «داعش» السكان المدنيين.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي، الثلاثاء، عن «أوباما» في مذكرة قدمها إلى أعضاء الكونجرس، أنه «يخطر الكونجرس بقراره الذي اتخذه بموجب قرار سلطات الحرب الذي يجيز للرئيس التفويض بإصدار أوامر للقيام بعمل عسكري مؤقت».

وذكر «أوباما» أن «الضربات الجوية المستهدفة ضرورية لتوصيل مساعدات إنسانية لـ(آمرلي)»، مضيفا أن «العمليات ستكون محدودة في مجالها ومدتها وفقا لما يتطلبه الوضع على أرض الواقع».