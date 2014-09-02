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وزيرة القوى العاملة تعلن تقدم 9 آلاف عامل للعمل بمشروع قناة السويس الجديد

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وزيرة القوى العاملة تعلن تقدم 9 آلاف عامل للعمل بمشروع قناة السويس الجديد وزيرة القوى العاملة تعلن تقدم 9 آلاف عامل للعمل بمشروع قناة السويس الجديد

أرشيفية

قامت ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، يرافقها اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، قبل قليل، بتسليم اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدعم اللوجيستى لإدارة مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال اسهامات عدد 11 وزارة و9 جهات والمتمثل فى تسليم عدد 11 كرفانا وخيام ومواد غذائية جافة ودورات مياه متحركة ومطاعم شعبية واسعافات طبية وعيادات متنقلة ومراكز وعربات متنقلة لصيانة المعدات الفنية و التدريب على جميع التخصصات للعاملين بالمشروع بالتعاون مع وزارت الانتاج الحربى والصناعة ووزارة الاتصالات.

أعلنت الوزيرة خلال الزيارة أن 9 ألاف عامل تقدموا بأوراقهم للعمل بالمشروع حتى أمس، وأنها أحضرت 60 سائقا معها ضمن القافلة اليوم لإستلام العمل.

من ناحيته أعلن اللواء كامل الوزيررئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حفر 25 مليون متر مكعب من الرمال حتى اليوم وأن 12 ألف عامل يعملون بالمشروع، لافتًا إلى بدء تدبيش القناة الجديد الأسبوع الحالى بالتزامن مع أعمال التكريك.

وشدد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية، على تقديم المحافظة كل الدعم اللازم للمشروع على مدى الأربع والعشرين ساعة يوميًا.

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