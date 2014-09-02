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تأجيل محاكمة 12 إخواني بتهمة التجمهر والقيام بأعمال عنف لجلسة 12 نوفمبر المقبل

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تأجيل محاكمة 12 إخواني بتهمة التجمهر والقيام بأعمال عنف لجلسة 12 نوفمبر المقبل تأجيل محاكمة 12 إخواني بتهمة التجمهر والقيام بأعمال عنف لجلسة 12 نوفمبر المقبل

تعذيب الأطفال

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الاولى تأجيل نظر القضية المتهم فيها 12 من اعضاء الجماعة الارهابية لجلسة 12 نوفمبر القادم لحضور المتهمين من محابسهم.

كانت محكمة جنايات السويس قد عقدت اولى جلسات محاكمة 12 من عناصر جماعة الاخوان دون حضور أيا من المتهمين، سواء المحبوسين قيد التحقيق فى القضية او الهاربين ومقيدين على ذمتها.

ويواجة المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام باعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة، ومشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار اسلحة نارية بقصد استعمالها فى الاخلال بنظام الامن.

كانت قوات الشرطة بالسويس بالتنسيق مع فرع الامن الوطنى فى المحافظة قد ألقت القبض بعض المتهمين فى القضية فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى مسيرات الجماعة الارهابية التى تستهدف ترويع المواطنين.

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