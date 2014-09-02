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فستان زفاف أنجلينا جولي يحتضن رسومات أطفالها

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فستان زفاف أنجلينا جولي يحتضن رسومات أطفالها فستان زفاف أنجلينا جولي يحتضن رسومات أطفالها

الثلاثاء 02-09-2014 10:46

نشرت النجمة الشهيرة أنجلينا جولي Angelina Jolie صوراً خاصة من حفل زفافها لمجلة People ومجلة Hello صباح هذا اليوم وقد اتضح أنها اختارت المصممة Donatella Versace لتصمم هذا فستان زفافها الأبيض بينما إحتضنت الطرحة رسومات ملونه لأطفالها .
وقد أعربت المصممة عن سعادتها بأنها وقعت إطلالة النجمة في حفل الزفاف ، أما أنجلينا فقد صرحت بأن يوم الزفاف كان خاصاً ومن الجميل مشاركته مع الأطفال .
يذكر أن النجمة تزوجت يوم السبت الماضي من الممثل الشهير براد بيت Brad Pitt في فرنسا بعد علاقة دامت 9 سنوات . شاهدي صور حفل الزفاف وأخبرينا برأيك .

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سيدتي