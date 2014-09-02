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مصدر رئاسى يمنى: هادى كلف أمين صنعاء بعرض مبادرته على الحوثى

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مصدر رئاسى يمنى: هادى كلف أمين صنعاء بعرض مبادرته على الحوثى مصدر رئاسى يمنى: هادى كلف أمين صنعاء بعرض مبادرته على الحوثى

الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي

قال مصدر رئاسي يمنى لصحيفة “عكاظ” إن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي كلف أمين العاصمة صنعاء عبدالقادر هلال بعرض مبادرة هادي لحل الأزمة وقيادة مفاوضات مع زعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثى (شمال البلاد) .

وأضاف المصدر أن الاتفاق يقضي بخفض سعر البنزين بواقع 750 ريالا يمنيا لكل 20 لترا ، ومثله في الديزل، على أن تشكل حكومة وحدة وطنية لتقر القرار النهائي بشأن موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية من عدمه، مؤكدا أن الاتفاق هو أحد نتائج أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين ، ولم يستبعد أن يكون ممثلو الحوثي قد شاركوا في تحديد صيغة الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى في الوقت الذي أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن هناك مؤامرات لا تريد لليمن أن يخرج من أزماته وألا ينعم بالأمن والسلام، مؤكدا أن بلاده تمر بمنعطف خطير .

وبحسب الصحيفة كانت ميليشيات الحوثي قد بدأت فى تنفيذ مخطط العصيان المدني في العاصمة صنعاء، عبر قطع الشوارع المؤدية إلى عدد من مؤسسات الدولة، وتسيير مظاهرات تنفيذا للدعوة التي أطلقها عبدالملك الحوثي متحديا القوى الإقليمية والدولية، ورافضا كل مساعي الحل السلمي .

وأفاد شهود عيان لـ«عكاظ»، أن الحوثيين رددوا في مكبرات الصوت التي جابت شوارع صنعاء وعمران نداءات تحريضية ضد الدولة، والمطالبة بعصيان مدني، وعمدت مجاميع مدعومة بمسلحين بقطع الشوارع المؤدية إلى مقرات مجلس الوزراء والبرلمان والبنك المركزي ووزارة العدل ومقر القيادة العسكرية وهيئة الأركان.

أ ش أ

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