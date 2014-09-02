ضبط 44 جوال دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا من العميد صبري غازي مدير مباحث المديرية يفيد بضبط دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بمركز الداخلة . وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بقيادة رئيس مباحث التموين بالوادي الجديد اسفرت عن ضبط 37 جوال دقيق مدعم قبل تهريبه من احد المخابز بمركز الداخلة وبيعه بالسوق السوداء و7 اجوالة اخرين من مخبر اخر بمدينة موط بمركز الداخلة باجمالي 2طن و200 كيلو جرام دقيق مدعم .

وقال رئيس مباحث التموين انه تم تحرير 60 محضر تمويني ومخالفة تموينية شملت عرض سلع مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر للمخالفين واخطرت النيابة العامة للتحقيق