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بالصور.. استكمال حملات إزالة التعديات بمدينة بنها

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بالصور.. استكمال حملات إزالة التعديات بمدينة بنها بالصور.. استكمال حملات إزالة التعديات بمدينة بنها

حملة لإزالة التعديات ببنها

تمكنت محافظة القليوبية من ازالة التعديات بشارع ميدان المحطة وشارع الأمل وشارع النادي الرياضي بمدينة بنها، ياتي ذلك استكمالا للحملة المكبرة التي تشنها المحافظة بشان إزالة التعديات .

وقال المهندس، محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، ان المحافظة ستتابع حملات ازالة الإشغالات في باقي مدن المحافظة من أجل التسهيل على المواطنين والعمل على راحتهم والتخفيف من عبئ الاختناقات المرورية التي تحدثها الإشغالات بالطرق.

وأضاف عبد الظاهر، إن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل شده مع المتعدين على الأرصفة والطرق العامة، وستواجه بكل صرامة جميع الإشغالات في الشارع القليوبي خلال الفترة القادمة من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.

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