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النيابة تقرر حبس متهم قتل شقيقه لتحرشه بنجلته بسوهاج‎

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النيابة تقرر حبس متهم قتل شقيقه لتحرشه بنجلته بسوهاج‎ النيابة تقرر حبس متهم قتل شقيقه لتحرشه بنجلته بسوهاج‎

أرشيفية

أمرت نيابة سوهاج بحبس متهم  بقتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات  .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد عثور الأهالى على جثة سكرتير مدرسة غارق فى دمائه داخل شقته باخميم وتبين انة عصمت.ح.ح.س وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة “رأفت.ح.ح.س” 65 عاما بالمعاش شقيق المجنى عليه ويقيم بناحية نجع سليمان حمد دائرة المركز لسابقة قيام المجنى عليه المذكور بالتحرش بابنته “منار” 23 عاما آنسة وتقيم بذات الناحية أثناء زيارتها لجدها المريض المقيم بذات الشقة التى عثر بها على جثة المجنى عليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أشار إلى أنه حال معاتبته لشقيقه على فعلته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض “سكين” ما نتج عنه وفاته واعترف بارتكابه الواقعة.

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